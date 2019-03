Auch Olivier Jäckle begann die Saison woanders – in der Reha. Trainer Patrick Rahmen sah für ihn zwar eine Rolle im Mittelfeld vor, doch zu Saisonbeginn fiel der 26-Jährige wie so oft in den vergangenen Jahren verletzt aus.

Keine Mannschaft ohne Herz

Die Zone vor der Abwehr ist im modernen Fussball die wichtigste, dort werden die gegnerischen Angriffe abgefangen und die eigenen initiiert. Eine Mannschaft ohne funktionierendes Mittelfeldzentrum ist eine Mannschaft ohne Herz. Patrick Rahmen sagt rückblickend: «Um den Sinkflug zu stoppen, brauchten wir dringend Stabilität.»

Was tun? Der FCA verpflichtete erst einmal Nicolas Bürgy, den vierten Innenverteidiger. Was zuerst aussah wie ein schlechter Witz, stellte sich als cleverer Schachzug heraus. Bürgy übernahm in der Abwehr den Platz von Zverotic, dieser rückte vor ins Mittelfeld und sah sich neben Jäckle wieder, der wegen der Notlage früher als geplant auf den Platz zurückkehrte.

Ein siegreiches Duo

Aus der Not- wurde rasch eine Traumlösung. Zwar ging das erste Spiel mit dem neu bestückten Mittelfeld verloren; doch schon damals in Rapperswil-Jona (1:2) zeichnete sich ab: Das passt. Seither sind Zverotic und Jäckle unzertrennlich, einzig im letzten Vorrundenspiel in Kriens (2:1) wurde das neue Herz des FC Aarau wegen einer Sperre Jäckles kurzzeitig auseinandergerissen.

Die Bilanz des Duos lässt sich sehen: Neun Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Noch aussagekräftiger ist diese Statistik: Mit Zverotic und Jäckle auf der Doppelsechs holte der FCA 30 von insgesamt 33 Punkten.

«Wir ergänzen uns ideal», sagt Zverotic, «ich bin der Mann fürs Grobe, Oli sorgt mit seiner Ruhe am Ball und seiner Übersicht für die magischen Momente. Was mir an ihm gefällt: Er will immer den Ball, auch wenn ihm in der Situation zuvor ein Fehler unterlaufen ist.»

Jäckle nickt und ergänzt: «Elsad gewinnt fast jeden Zweikampf und kämpft für zwei. Ich kann mich neben ihm voll auf meine Aufgabe als Spielmacher konzentrieren. Das Schöne ist, dass wir uns auch neben dem Platz sehr gut verstehen.»