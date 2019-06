Die genauen Spieldaten der ersten neun Meisterschaftsrunden stehen fest: Der FC Aarau wird am Freitag, 19. Juli in Winterthur das Eröffnungsspiel der Challenge-League-Saison 19/20 bestreiten. Das erste Heimspiel steht am Samstag, 27. Juli auf dem Programm. Gegner im Brügglifeld ist dann der SC Kriens.