Verletzung ohne Fremdeinwirkung

Nun aber verletzt sich der FCA-Captain ohne Fremdeinwirkung. Im Training knickt er mit dem rechten Fuss um, die Bänder halten der Belastung nicht stand. «Es ist schwierig zu sagen, was erneut ist und was neu kaputt gegangen ist», sagt Burki. Klar scheint aber: Wie schon im März dieses Jahres wird der verletzte Fuss wieder konservativ, also nicht operativ, behandelt.

Burki ist unterdessen schmerzfrei und hofft, nächste Woche ins Mannschaftstraining einzusteigen. «Ich bin zuversichtlich, dass ich nicht so lange ausfallen werde wie im Frühling», sagt Burki. Damals fiel er eineinhalb Monate aus, musste aber schon kurz nach dem Comeback wieder pausieren. Burki sagt: «Wahrscheinlich bin ich das letzte Mal zu früh wieder eingestiegen und habe deshalb die Verletzung mit mir mitgeschleppt.»

Der FCA braucht seinen Captain

Die Episode mit der forcierten Rückkehr sagt einiges aus über Burki und seinen Wert für den Klub. Im Frühling war der FC Aarau in der Negativspirale gefangen. Die Baisse wurde auch mit Burkis Fehlen begründet. Nicht zu Unrecht. Schliesslich setzte es ohne den Captain in der Startaufstellung in acht Partien sieben Niederlagen ab. Kurz: Der FC Aarau brauchte Burki dringend. Und Burki selbst wollte nicht tatenlos zusehen, wie das Team vom Sumpf verschluckt wird.

Auch wenn durch den Zuzug von Michael Siegfried einiges abgefedert werden kann, braucht der FC Aarau noch immer seinen Captain und Taktgeber. Nicht allein seiner fussballerischen Fähigkeiten wegen. Allein schon mit seiner Präsenz, seinem taktischen Verständnis, seiner Routine und Ausstrahlung macht er nicht nur den FCA, sondern auch seine Mitspieler besser.

Zusätzlich bitter ist die erneute Fussverletzung für Burki, weil er nach dieser Saison vermutlich zurücktreten wird. Noch ist es zwar nicht definitiv. Noch hat er mit der Klubführung keine abschliessenden Gespräche geführt. Aber der U17-Europameister (seit 2006 beim FCA) selbst geht davon aus, dass die 17. Profisaison seine letzte sein wird.