Der nächste Spitzenkampf in der Aue: Leader STV Baden empfängt Tabellenzweiten Stäfa

Was für eine grossartige Affiche: Der Tabellenerste STV Baden tritt zu Hause in der Aue gegen den Tabellenzweiten Handball Stäfa an. Eine Begegnung auf Augenhöhe, denn die zwei Punkte Rückstand in der Tabelle erklären sich einzig aus dem Spiel weniger, das die Zürcher auf dem Konto haben.