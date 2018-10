Nach zwei Wochen Spielpause fand wieder eine Meisterschaftsrunde der NLB statt. Nach dem dramatischen Unentschieden (Gegentor in der letzten Minute!) gegen den HC KTV Altdorf vor der Meisterschaftspause war man gespannt, welche Reaktion die Mannschaft von Trainer Jürgen Brandstaeter zeigen würde.

Der Gegner aus Zürich ist nicht optimal in die Saison gestartet und wartete vor dem Spiel weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Die Fricktaler durften aber das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn mit Henrik Rein Schönfeldt spielt der momentane Topscorer der NLB in den Reihen von SG Yellow/Pfadi Espoirs.

Ausgeglichene Anfangsphase

Dass dies beim TV Möhlin im Vorfeld auch Thema war, wurde von Anfang an deutlich. In der Defensive startete man deshalb mit einem 5:1 und so nahm man Schönfeldt in Manndeckung. Dies Aufgabe wurde Sebastian Kaiser zugeteilt.

Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen und so stand es nach fünf gespielten Minuten 3:3. Eine Zweiminutenstrafe gegen Yellow konnten die Fricktaler für sich nutzen und erspielten sich einen 7:4-Vorsprung.

Fehlender Spielfluss auf beiden Seiten

Nun erlaubten sich die Möhlmer aber viele technische Fehler und ebenfalls eine Zweiminutenstrafe. Yellow wusste ihrerseits auch die Überzahl auszunutzen und kam so mit 8:9 wieder ran. Diese Phase des Spiels war sehr hektisch und es gab viele Spielunterbrüche, wodurch der Spielfluss auf beiden Seiten fehlte.

Kurz vor der Pause konnte Möhlin für fast eine Minute in doppelter Überzahl spielen. Aus diesem Vorteil resultierte dann eine komfortable 11:15-Führung. Aber wer dachte, dass dies zu Beruhigung beitragen sollte, hat sich getäuscht. Yellow kämpfte weiter und verkürzte bis zur Pause auf 15:17.

Aufholjagd der Zürcher

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte Möhlin. Dank Paraden von Bamert im Tor und einer guten Effizienz in der Offensive zog man mit 22:27 weg. Yellow steckte aber nicht auf und versuchte mit schnell ausgeführten Gegenstössen zu operieren.

Die Fricktaler hatten damit Mühe, weil man oft nach Offensivaktionen zu lange brauchte, um sich in der Defensive wieder zu positionieren. Die Folge war, dass Yellow drei Minuten vor Schluss auf 27:29 herankam. Sollte die Aufholjagd der Zürcher von Erfolg gekrönt werden?

Eine mannschaftlich starke Leistung

Die mitgereisten Fans des TV Möhlin spürten nun, dass die Mannschaft Unterstützung brauchte und feuerte sie laut an. Es funktionierte! In der verbleibenden Zeit wurden die letzten Kräfte mobilisiert und ein 31:28 Sieg eingefahren.

Der TVM zeigte eine mannschaftlich gute Leistung. Obwohl das Flügelspiel dieses Mal nicht so gut funktionierte, wie in dieser Saison schon gezeigt. Dafür sprangen die Rückraumspieler Patrik Vizes (8 Tore) und Florian Wirthlin (7) als Topscorer des Teams ein.

Mit nun neun Punkten klettert der TV Möhlin auf den dritten Platz in der Tabelle. Die SG Yellow/Pfadi Espoirs bleibt bei null Punkten und warten weiterhin auf die ersten Zähler.