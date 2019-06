Möriken-Wildegg und die Trampoline

Vier grosse Trampoline stellen die Turnerinnen und Turner aus Möriken-Wildegg auf. Was darauf folgt sorgt für tosenden Applaus in der Schachenhalle. Fast bis zur Decke hinauf federn sie hoch und schlagen mehrfache Saltos in allen Varianten. "Es ist uns sehr gut gelaufen", sagte einer der Turner noch ganz ausser Puste.