Flamur Tahiraj Note: 5

Er bewahrte seine Mannschaft nach dem 1:2 mit zwei starken Paraden vor einem weiteren Gegentreffer. Hoch konzentriert und ohne Fehl und Tadel!

Sead Hajrovic Note: 3,5

Mit Höhen und Tiefen. Über seine Abwehrseite wurde es oft gefährlich. Mit ein Grund dafür ist die Tatsache, dass Hajrovic Defizite bezüglich Schnelligkeit und Beweglichkeit hat.

Marko Bicvic Note: 4,5

Hielt die Abwehr mit Ausnahme der Startphase in der zweiten Hälfte zusammen. In defensiver Hinsicht zeigte er eine solide Leistung. Und er erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2.

Alex Cvetkovic Note: 3,5

Für ihn gilt das Gleiche wie für Sead Hajrovic. Auch auf seiner Abwehrseite kam es oft zu gefährlichen Szenen. Und auch er muss bezüglich Schnelligkeit und Beweglichkeit zulegen.

Alain Schultz Note: 5,5

Der Denker und Lenker vor der Dreierabwehrkette war der beste Spieler des FC Wohlen. Genial sein Zuspiel vor dem 1:0! Gut sein Freistoss vor dem 2:2! Das ist ganz einfach Klasse!

Daniele Romano Note: 5

Der 24-Jährige war der auffälligste Offensivspieler. Sein erstes Saisontor zum 1:0 war Extraklasse. Mit vielen guten Flanken und vielen guten Sprints!

Matteo Pasquarelli Note: 4

Der 18-Jährige hat Talent, viel Talent! Er hatte viele starke Szenen, ging voll in die Zweikämpfe, aber Zählbares schaute nichts heraus. Trotzdem: Er ist wohl ein Versprechen für die Zukunft.

Kristian Kuzmanovic Note: 3,5

Er blieb blass, war der unauffälligste Spieler in den Reihen des FC Wohlen und konnte nicht an die ansprechenden Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.

Dylan Stadelmann Note: 4,5

Er ist ein wahrer Terrier, kämpft und fightet bis zum Umfallen. Mit vielen offensiven Aktionen! Aber manchmal will er zu viel, ist zu übereifrig. Und er hat technische Mängel!

Kilian Pagliuca Note: 4,5

Die Leihgabe des FC Zürich verfügt zweifellos über viel Qualität. Er ist wirblig, zweikampfstark und unberechenbar. Vor dem Tor war er diesmal allerdings zu harmlos.

Igor Tadic Note: 4

Er steht im Schatten von Sturmpartner Pagliuca. Tadic zeigt zwar gute Ansätze, ist körperlich robust, aber einfach zu wenig präsent im Abschluss.

Sandro Foschini Note: -

Er stand überraschend nicht in der Startelf und kam erst in der 67. Minute für Matteo Pasquarelli. Foschini stellte sich während seines Teileinsatzes voll und ganz in den Dienst der Mannschaft.

Olivier Kleiner Note: -

Er kam in der 82. Minute für Dylan Stadelmann. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Shpetim Sulejmani Note: -

Er kam in der 82. Minute für Kilian Pagliuca. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.