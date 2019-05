Durch tiefes Terrain im Dauerregen am Einsiedler Hausberg Friherrenberg, durch viele Rinnen und Gräben im Churer Fürstenwald und durch den steilen, mit vielen Löchern und Steinen sehr detailreichen Wald Ils Aults bei Reichenau, dazu ein kniffliger «Sprint» von rund zwei Kilometern durch die engen Gassen von Richterswil – dies alles garniert mit dem 7,8 Kilometer langen Gempen-Berglauf! Das waren die Selektionsläufe der Schweizer OL-Verbandes, damit die Delegationen für die Jugend-Europameisterschaften in Weissrussland von Ende Juni und die Junioren-WM von anfangs Juli in Dänemark bestimmt werden konnten.

Vor allem die spannenden Wettkämpfe im Bündnerland vom 25. Und 26. Mai forderten den jungen Athleten alles ab. So waren die Langdistanzläufe am Sonntag im Fürstenwald für die Junioren über 10 Kilometer und die Juniorinnen 8 Kilometer lang. Und dies in Luftlinie gemessen. Und natürlich gibt’s nur vom letzten Posten zum Ziel Fanions!

Wellenbad der Gefühle für Gemperle

Ziel des Aargauer Trainerteams wurde erreicht, ja sogar leicht übertroffen: Drei junge Ausdauersportlerinnen aus dem Aargau werden die Schweizer Farben an den internationalen Wettkämpfen vertreten: Die 17 -jährige Lilly Graber aus Biberstein, welche für die OLG Suhr startet, schaffte bei der Kategorie D18 die Selektion.