Erfolgreiche Schweizer Mannschaftsmeisterschaft: Die Aargauer Männer schaffen die Titelverteidigung, die Frauen holen Bronze

Die Ausgangslage bei den Aargauer Männern war diesmal nicht ganz einfach. Nachdem sie im letzten Jahr einen klaren Start-Ziel-Sieg feierten, prophezeite David Huser, Chef Spitzensport im Kanton Aargau, einen harten Fight gegen die wie immer ebenfalls starken Zürcher. Er sollte Recht behalten.

Nach drei Geräten, dem halben Wettkampf, waren die Aargauer nur 1.2 Punkte vor den drittplatzierten Ostschweizern. Dazwischen die Zürcher, die mit fünf Nationalkader-Turnern das nominell stärkste Team auf dem Platz war. Doch bei den Aargauern kamen noch die Geräte Barren und Reck, an beiden Geräten holten die Aargauer Hegi und Baumann bereits mehrere Europameisterschaftsmedaillen.

Nach fünf Geräten lagen die Aargauer respektable 3.5 Punkte vor den Zürchern, die Ostschweizer hatten bereits viel an Terrain eingebüsst. Das Team Aargau 1 startete an diesem Wettkampf mit nur vier Turnern, am Boden und am Sprung nur mit deren Drei, was hiess, dass alle Noten in die Wertung kamen, Patzer durften sie sich nicht leisten, gab es doch keine Streichnote.

Verteidigung mit minimalem Vorsprung

Die Aargauer schlossen ihren Wettkampf am Reck ab, Zürich am Boden. Luca Murabito zeigte als Erster eine saubere Übung. Da dem Junior aber noch einige Schwierigkeiten fehlen, fiel seine Note gut, aber nicht überragend aus. Als zweiter Aargauer am Reck patzte Noe Seifert, nachdem er einen ansonsten sehr guten Wettkampf gezeigt hatte.

Christian Baumann verzückte das Publikum mit einer grandiosen Barrenübung, konnte dann aber am Reck den Abgang nicht stehen – ein Sturz in der Abrechnung der Aargauer. Derweil turnten die Zürcher phänomenal am Boden. Sie toppten sich gegenseitig mit Höchstschwierigkeiten und nahezu perfekter Ausführung. Der Aargauer Vorsprung schmolz nur so dahin.

Nun lag alles in Oliver Hegis Hand, dem aktuellen Reck-Europameister. An den vorangegangenen Geräten turnte er gut, doch kleine Unsicherheiten waren allgegenwärtig. Dies war verständlich nach den anstrengenden Wochen mit seinem sehr guten Abschneiden an der WM in Stuttgart. Hegi zeigte am Reck eine sogenannte Sicherheitsübung. Keine Höchstschwierigkeiten, dafür saubere Ausführung und zum Abschluss einen sicheren Stand. Die Aargauer verteidigten den Schweizer Meistertitel mit minimalem Vorsprung vor Zürich.

Knapper Abstieg des zweiten Aargauer Frauen-Teams

Bei den Aargauer Kunstturnerinnen war die Ausgangslage schwierig. Dank einer sehr guten Leistung 2018 durfte der Kanton Aargau zwei Teams in der Nationalliga A stellen. Eine Herausforderung für den Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums in Niederlenz, Renato Gojkovic.

Die drei Topathletinnen (Leonie Meier, Anina Wildi und Livia Schmid), die im Nationalkader in Magglingen trainieren, fehlten verletzungsbedingt. Anführerin der ersten Mannschaft war somit Anny Wu, Mitglied des erweiterten Nationalkaders und soeben zurück von der WM in Stuttgart. Mit ihr im Team die starken Hoffnungsträgerinnen der Zukunft, Chiara Giubellini und Sarina Stulz, sowie eine der derzeit besten Amateurinnen, Stefanie Siegfried und die noch junge Samira Raffin.