FCA-Neumayr kritisiert Berufskollegen: «Mit Spielern, die den Saisonabbruch fordern, habe ich Mühe»

Das hoffe ich nicht und das wäre fatal. Wir sind am Punkt angelangt, wo es einzig und allein um das Überleben der Fussballklubs geht, ein Abbruch der Saison wäre selbstzerstörerisch und die Interessen der Spieler sind jetzt zweitrangig. Wir Profis sind mitverantwortlich, das Überleben des Schweizer Fussballs zu sichern. Mit Spielern, die für den Saison-Abbruch sind, habe ich Mühe: Sie denken viel zu kurzfristig und schneiden sich letztlich ins eigene Fleisch. Wo wollen sie in Zukunft Geld verdienen, wenn es keine Klubs mehr gibt? Die allerwenigsten Profis in der Schweiz haben finanziell ausgesorgt oder werden im Ausland einen Job finden.

Markus Neumayr gehört zur selten gewordenen Fussballer-Spezies, die ihre Meinung offen vertreten: So auch nicht in der Frage, ob die Fussball-Saison fortgesetzt oder abgebrochen werden will. «Ein Abbruch wäre selbstzerstörerisch», sagt der Spielmacher des FC Aarau und kritisiert jene Berufskollegen, die sich für den anderen Weg aussprechen.

Wie geht der FC Aarau mit Spielern um, die nicht wieder einsteigen wollen? Sportchef Sandro Burki sagt: «Bei einer Umfrage am vergangenen Montag haben alle Spieler ihren Willen und ihre Bereitschaft geäussert, die Saison fortzusetzen. Sollte sich das ändern, sind wir gesprächsbereit.» Bestehe für einen Spieler oder eine Person aus dessen nahem Umfeld ein erhöhtes gesundheitliches Risiko, werde der FC Aarau den betroffenen Spieler dispensieren. Sollte hingegen ein Spieler nicht wollen, obwohl medizinisch kein erhöhtes Risiko besteht, schliesst Burki allfällige Konsequenzen in Form von Lohnkürzungen oder Kündigung nicht aus. Burki: «Der FC Aarau verlässt sich auf die Vorgaben des BAG. Wir haben aufgehört zu trainieren und sind zuhause geblieben, als das der Befehl war. Genauso verlassen wir uns jetzt auf Einschätzungen der Behörden, dass Risiko für Profisportler vertretbar ist, wenn alle Schutzmassnahmen eingehalten sind. Sollte der FCA ab dem 11. Mai Trainings ansetzen, gilt für die Spieler generelle Arbeitspflicht.»

Vermutlich haben die Spieler, die für den Saison-Abbruch sind, gesundheitliche Bedenken. So sagen neuerdings Mediziner Langzeitschäden für Hochleistungssportler voraus, die an Covid-19 erkranken, im schlimmsten Fall bedeuten diese das Karriereende.

Zurzeit gibt es jeden Tag eine neue Corona-Studie – was soll man da noch glauben? Langzeitschäden haben ja an sich, dass sie erst weit im Nachhinein erkennbar sind, wie will man das jetzt schon wissen? Von den Fussballern, die bisher mit dem Coronavirus infiziert waren, ist noch keiner gestorben, alle haben sich schnell erholt oder keine Symptome gezeigt. Und sowieso - ein gewisses Gesundheitsrisiko gehört dazu: Jeder Fussballer nimmt vor jedem Training und vor jedem Spiel in Kauf, sich im schlimmsten Fall so schwer zu verletzen, dass die Karriere vorbei ist.

Sie haben in den sozialen Medien Ihre Skepsis an der Schweizer Corona-Strategie geäussert. Warum?

Ich hinterfrage grundsätzlich viele Dinge. Die Schweiz hat einen sehr vorsichtigen Weg bei der Corona-Bekämpfung gewählt, ob das richtig oder übertrieben war, werden wir nie genau wissen. Jetzt aber, wo sich die Gefährlichkeit des Virus relativiert hat, zum Beispiel mit dem Vergleich der Sterblichkeitsrate im gleichen Zeitraum in früheren Jahren, sollten wir schnellstmöglich zum normalen Leben zurückfinden. Natürlich, wo nötig, mit Schutzmassnahmen. Grundsätzlich gehören Risiken ein Stück weit zum Leben dazu, zum Beispiel, wenn ich mich ins Auto oder ins Flugzeug setzte. Eine Wirtschaftskrise haben wir deswegen aber noch nie in Kauf genommen, also sollten wir das auch nicht wegen Corona tun.