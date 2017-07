Nach dem Zwangsabstieg in die 2. Liga interregional übernahm die neue Führung um Präsident Christian Binggeli und gab die Devise aus: In Zukunft werden für Spieler keine Ablösesummen mehr bezahlt. Bis in diesem Sommer Tréand vor der Tür steht. Und Binggeli einem kleinen Betrag zustimmt. Aber bei weitem nicht der Summe, die Aarau für seinen Topskorer verlangt. Der Transfer droht zu scheitern, Tréands Karriereende scheint nah. Bis seine Liebe zum Fussball siegt: «Es lag mir so viel daran, nach Neuenburg zurückzukehren und beim Klub meines Herzens zu spielen: Also habe ich den Rest selber bezahlt.»

Er verzichtet auf den Juni-Lohn vom FC Aarau und bezahlt zusätzlich einen Teil der Ablösesumme von seinem Privatkonto. Am Ende ist Tréands Anteil an der Ablösesumme «mehr als die Hälfte des Gesamtbetrags». Er sagt: «Das war es mir wert. Ich merke schon nach wenigen Wochen, wie glücklich ich bin. Ich habe alles richtig gemacht. Hier kann ich eine wichtige Rolle einnehmen. Und das Ziel des Präsidenten in der neuen Saison ist klar: Super League!»