Die jüngsten Piraten des U13 Teams starteten bei trockenem Wetter in Basel um 10:00 Uhr gegen die Luzern Pikes in das letzte Saisonspiel. Mitte April in Dübendorf hat man sich in einem Freundschaftsspiel gegen den gleichen Gegner bei strömendem Regen einen heissen Kampf geliefert. Deshalb waren die Hoffnungen auf ein gutes Resultat nicht unberechtigt. Leider schaffte es die Defense der Pirates nicht, den gross gewachsenen und schnellen Receiver aus Luzern in den Griff zu kriegen.

Schnell geriet man in Rückstand. Zudem schlichen sich ungewohnte Fehler ein. Oft liessen sich die Pirates überlaufen und die Flags wurden nicht so sicher wie gewohnt gezogen. Die Offense der Piraten kam ebenfalls nicht ins Rollen. Sehr oft scheiterte man knapp vor einem neuen First Down oder vor der Endzone des Gegners. Auch ein Quarterback Wechsel zur Halbzeit verhalf nicht zu Punkten. Am Ende musste eine enttäuschende 0:56 Niederlage hingenommen werden.

U16 unterliegt Seahawks

Direkt im Anschluss spielte die U16 der Pirates gegen die Seahawks aus Genf. Die Flag Mannschaft der Genfer besteht mehrheitlich aus deren U16 Tackle Team, was die Aufgabe nicht gerade erleichterte. Bereits mit ihrem zweiten Spielzug konnten die Genfer die ersten Punkte erzielen. Den Pirates gelangen ihrerseits mit ihrem ersten Drive beinahe die ersten Punkte, sie scheiterten erst kurz vor der Endzone.

Danach wollte aber nicht mehr viel funktionieren. Die Seahawks punkteten fast nach Belieben in der Offense und der Defense. Die Pirates mussten mit einem 0:54 Rückstand in die Pause. Aufgeben kam aber nicht in Frage. Das Team entschied sich dazu, weiter zu spielen da man unbedingt noch Punkte erzielen wollte. Dies gelang dann gegen Ende der zweiten Halbzeit mit zwei sehenswerten Touchdowns zum Endstand von 14:82.