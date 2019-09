Am 30. August wurden in Litauen die Ultratriathlon Weltmeisterschaft über die doppelte Ironman Distanz (7,6 km Schwimmen, 360 km Radfahren, 84 km Laufen) ausgetragen. Der einzige Schweizer am Start, Marco Bartel, erreichte den dritten Schlussrang in seiner Altersklasse und den elften Platz in der Gesamtwertung.