«Mein Muskel war zu 90% durchgeschnitten» – Topscorer Pascal Wittwer über seine Vertragsverlängerung

Plötzlich wird es still in der Aarauer Keba im vergangenen Februar beim Playoff-Spiel zwischen den Argovia Stars und dem EHC Wetzikon: Nach einem Bandencheck bleibt Pascal Wittwer auf dem Eis liegen. Ein Wetziker stösst sich versehentlich mit dem Schlittschuh auf dem Bein des Stars-Spielers ab und erwischt den Topskorer genau am Oberschenkel zwischen Knieschoner und Schutzhose. Die Foleg: eine klaffene, tiefe Wunde. Wittwer wird vom Eis geführt. Ob er jemals weiterspielen kann, ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. «Am Anfang dachte ich, das könnte es gewesen sein. Mein Oberschenkelmuskel war zu 90% durchgeschnitten», erinnert sch der 34-jährige Routinier.