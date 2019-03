Die Namensänderung hat mit dem neuen Sponsor der Jahreswertung der nationalen Elite-Teams und deren Fahrer zu tun. Dem umtriebigen Andras Wild und seinen ASOC-Vorstandsmitgliedern ist es gelungen, mit der «Primeo Energie» Münchenstein BL einen neuen Sponsor für den Cup zu gewinnen.

Hinter der «Primeo Energie» steckt die EBM, die Genossenschaft Elektra Birseck mit Sitz in Münchenstein BL. Ab diesem Frühjahr wird die EBM unter dem Namen «Primeo Energie» am Energie-Markt auftreten. Das Engagement beim Cup der Schweizer Elite-Rennen soll dazu beitragen, den neuen Namen über die Region Nordwestschweiz hinaus bekannt zu machen. Das Firmengelände von «Primeo Energie» wird am Mittwoch, 19. Juni, auch der Startort zur fünften Etappe der Tour de Suisse von Münchenstein nach Einsiedeln sein.

Acht Rennen, ein Botschafter

Acht Schweizer Elite-Rennen zählen zum diesjährigen Cup. Los geht es am nächsten Sonntag, den 31. März im Jura mit dem «Grand Prix Crevoisier». Letzte Prüfung des «Primeo Energie-ASOC Cup 2019» ist das Rundstreckenrennen von Steinmaur vom 23. Juni. Als Botschafter des «Primeo Energie - ASOC-Cup» tritt der Aargauer Profi Silvan Dillier auf.