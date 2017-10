Es ist eine Meldung, die im ersten Moment zwar überrascht, mit Blick aufs Ganze jedoch eine Frage der Zeit war: Der Brasilianer Leo Itaperuna und der FC Aarau gehen per sofort getrennte Wege. Am Samstag beim ernüchternden 1:4 in Schaffhausen stand der Stürmer nicht mehr im Aufgebot, am Tag darauf löste er gemeinsam mit FCA-Sportchef Sandro Burki den bis 2019 gültigen Vertrag auf.

Während der vergangenen Woche bat Itaperuna den FCA um die vorzeitige Beendigung der unglücklichen Liaison. Als Grund nannte er grosse familiäre Probleme. Der 29-Jährige, seine Frau und die gemeinsame Tochter verlassen die Schweiz und gehen zurück in die Heimat Brasilien.

Topverdiener ohne Zielwasser

Leo Itaperuna wechselte im Juni vom FC Sion ins Brügglifeld. Der damalige FCA-Sportchef Raimondo Ponte baggerte während über einem Jahr am kleingewachsenen Stürmer. Hintergrund: Itaperuna hatte seine beste Phase beim FC Sion, als Ponte die Walliser im Frühling 2014 coachte. Ponte nahm den unzufriedenen Itaperuna wie einen Vater unter seine Fittiche, seither pflegen die beiden ein enges Verhältnis.

Ohne Ponte wäre Itaperuna nicht ins Brügglifeld gekommen. Mehr noch: Ponte kürte Itaperuna zu seinem Königstransfer, gab ihm einen Vertrag bis 2019 und machte den Stürmer zu einem der Topverdiener im FCA-Kader. Im Gegenzug erhoffte sich Ponte viele Tore, Vorlagen und Samba-Spektakel von „seinem“ Spieler.

Doch statt als Samba-Tänzer entpuppte sich Itaperuna im Brügglifeld als Stolperi. Entsprechend gross die Ernüchterung. Das Last-Minute-Tor zum 2:2-Ausgleich am zweiten Spieltag gegen Wil (siehe Video) blieb Itaperunas einziges für die Profimannschaft – er traf nur noch für die FCA-Farben, als er in der U21 aushelfen musste.