Seit Mittwoch 9.30 Uhr läuft der Spendenmarathon für das neue Fussballstadion im Aarauer Torfeld Süd. Und der FC Aarau, der Hauptprofiteur, tut so, als ginge ihn das alles gar nichts an: Um 15.30 Uhr, also sechs Stunden nach der Lancierung findet sich weder auf der Homepage noch auf den Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanälen des FC Aarau ein Hinweis auf die Rettungsaktion. Dabei weiss jedes Kind: Die virale Verbreitung ist der Schlüssel zum Erfolg beim Crowdfunding.

Hallo? Geht’s noch? Aufwachen, FC Aarau! Die nächsten Monate entscheiden über Dein Überleben!

Der FC Aarau ist wahrlich nicht in der Situation, tatenlos auf den Goodwill der Bevölkerung zu hoffen und einfach nur die hohle Hand zu machen. Dafür ist in den vergangenen Monaten zu viel Geschirr zerschlagen worden. Mit miserablen sportlichen Auftritten. Mit fragwürdigen Personalentscheiden. Mit haarsträubender Kommunikation. Und mit an Arroganz grenzendem Hochmut: Als im Frühling die Fanszene 90‘000 Franken sammelte, um für einige Spiele auf der Trikotbrust präsent sein zu dürfen, verpasste es der FCA, für diese beeindruckende Summe angemessen „Merci“ zu sagen.