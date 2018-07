Im ersten Satz hatte die Schweizerin nach ihrem zweiten Break noch mit 5:3 geführt. Am Ende konnte sie aber von einigen Fehlern der augenscheinlich nervösen Barty nicht profitieren.

Die Australierin, Siegerin des Rasenturniers in Nottingham, wo sie in der 1. Runde ebenfalls gegen Vögele gewonnen hatte, reihte bis zum 4:0 im zweiten Satz acht Games in Folge aneinander und sorgte so für eine Vorentscheidung. Nach gut eineinviertel Stunden nutzte Barty ihren ersten Matchball mit einem Ass.

"Im ersten Satz hatte ich meine Chancen, die ich leider nicht genutzt habe", ärgerte sich Vögele, die Weltnummer 93, "auch deshalb wurde sie danach immer stärker." Danach habe sie nicht mehr so gut serviert und sich damit nicht helfen können, analysierte Vögele. Als nächstes steht bei ihr das Heimturnier in Gstaad auf Sand im Programm.

Einen gelungenen Start ins Turnier hatte Titelverteidigerin Garbiñe Muguruza. Die Spanier bekundete zwar im zweiten Satz etwas Mühe, setzte sich aber gegen die Engländerin Naomi Broady (WTA 138) letztlich sicher 6:2, 7:5 durch.