Trotz Corona-Massnahmen: So funktioniert ein Sportanlass

Bevor am Sonntagnachmittag mit dem Eliterennen der Herren der sportliche Abschluss der EKZ CrossTour in Baden lanciert wurde, sorgte die deutsche Meisterin Elisabeth Brandau im Eliterennen der Frauen für eine makellose Leistung und feierte auf der Baldegg einen souveränen Solosieg. Eine sehr starke Leistung lieferten auch die Schweizerinnen ab. Direkt nach dem Start war es Nicole Göldi, die sich ganz vorne präsentierte. Danach büsste sie zwar einige Sekunden ein, beendete das Rennen aber dennoch auf dem starken dritten Rang.



Für einen sensationellen Abschluss sorgte der Schweizermeister Lars Forster im Rennen der Herren Elite. Nach einem hart umkämpften Rennen sorgte er in Baden für den ersten Schweizer Elitesieg in zehn Jahren! Zuvor war es vor allem Kevin Kuhn, der am Sonntagnachmittag für Furore sorgte. Im letzten Winter sicherte er sich an den U23-Weltmeisterschaften die Silbermedaille und nun lieferte er beim Saisonstart ein nächstes Ausrufezeichen. Mit einem Blitzstart setzte er sich an die Spitze. Nach dem Zusammenschluss bei Rennhälfte folgte ein packender Schlagabtausch an der Spitze. In den Hauptrollen der Belgier Vincent Baestaens und die Schweizer Lars Forster, Kevin Kuhn, Lukas Flückiger, Timon Rüegg und Loris Rouiller. Am Ende war es schliesslich Forster, der die entscheidende Attacke kurz vor der letzten Runde lancierte und in der Folge souverän zum Sieg fuhr. Damit sorgte er beim zehnjährigen Jubiläum des Rennens auf der Badener Baldegg für den ersten Schweizer Sieg im Eliterennen der Herren. Für Forster war es in Baden gar der zweite Sieg innerhalb eines Jahres. Denn im Januar wurden in Baden bereits die Schweizermeisterschaften ausgetragen, die er für sich entscheiden konnte. Hinter Forster sicherte sich der Belgier Baestaens im Sprint den zweiten Platz, Dritter wurde Kevin Kuhn. Lukas Flückiger, Timon Rüegg und Loris Rouillier sorgten für weitere Schweizer Präsenz in den Top-6.





Packende Nachwuchsrennen

Auch in den Nachwuchsrennen der U17 und U19 waren die Rennen bis zum Schluss hochspannend. Bei den Herren U17 war am Ende der Franzose Baptiste Gregoire siegreich, nachdem er sich vor Nicolas Halter und Alexandre Binggeli durchsetzen konnte. Das Rennen der U19 wartete mit einem international hochkarätigen Starterfeld. Die Schweizer liessen sich davon aber keineswegs einschüchtern und mischten gleich von Beginn weg ganz vorne mit. Bis nach Rennhälfte waren mit Jan Christen, Finn Treudler und Nils Aebersold gleich drei Schweizer in der Spitzengruppe vertreten. Als der Belgier Aaron Dockx gegen Ende dann für eine Tempoverschärfung sorgte, war es nur noch Christen, der ihm folgen konnte. Der Belgier behielt im Schlusssprint schliesslich die Oberhand und verwies Jan Christen auf Platz zwei. Finn Treudler beendete das Rennen als Dritter und Nils Aebersold wurde starker Fünfter.