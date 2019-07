Nick Alpiger verletzte sich am Wochenende am Weissenstein-Schwinget im 6. Gang. Die Teilnahme am Saison-Highlight, dem Eidgenössischen Schwingfest, schien gefährdet. Untersuchungen an der Rennbahnklinik Muttenz haben am Montag gezeigt: Es ist weniger schlimm als zunächst befürchtet. Alpiger erlitt eine Sehnenverletzung im Beckenbereich. Die Muskeln sind jedoch nicht beschädigt.

Alpiger arbeitet darauf hin, am Eidgenössischen mitzuschwingen. Seine Hoffnungen sind mit einer angepassten Vorbereitung berechtigt. Am Nordwestschweizerischen Schwingfest in Wittnau vom 4. August wird er aber nicht teilnehmen können. Das Eidgenössische findet vom 23. bis 25. August in Zug statt.

Update folgt...

(AZ)