Beim Sieg in Bern erreichten die beiden HSC-Torhüter Dragan Marjanac und Dario Ferrante eine kombinierte Abwehrquote von 24 Prozent (Ferrante alleine kam dank einer enormen Leistungssteigerung in der Schlussphase auf 37 Prozent).

«Wir spielten 50 Minuten ohne Torhüter. So kannst du normalerweise unmöglich gewinnen!», sagte Misha Kaufmann nach dem 31:28-Sieg des HSC Suhr Aarau auswärts beim BSV Bern Muri. «Unsere Goalies haben zum zweiten Mal in Serie keine Bälle gehalten. Mit solchen Quoten gewinnst du keine Spiele», sagte der HSC-Cheftrainer nur drei Tage später. Das «normalerweise» konnte er sich diesmal schenken, weil seine Mannschaft auswärts gegen die Kadetten Schaffhausen mit 24:30 verlor.

«Unsere Leistung hat nicht gestimmt, dessen sind wir uns beide bewusst. Nach dem Bern-Spiel war es einfacher, da haben wir noch die beiden Punkte mitgenommen. Die Leistung bei der Niederlage in Schaffhausen schmerzt da deutlich stärker», sagt Ferrante. Der 25-Jährige hat in den vergangenen beiden Partien immerhin 14 von 53 Würfen auf seinen Kasten abgewehrt, was insgesamt einer Abwehrquote von 26 Prozent entspricht.

Kein Grund nervös zu werden

«Es gibt trotzdem keinen Grund, nervös zu werden. Wir sind immer noch Dritter», sagt Marjanac. Auch Ferrante bleibt ruhig: «Beunruhigen würde mich, wenn wir grundsätzlich Mühe hätten. Aber wir haben bereits bewiesen, wo unser Niveau liegt. Wir müssen uns nur wieder darauf fokussieren, was wir können», sagt er.

Ein Blick in die Statistik gibt den beiden recht: Über die gesamte bisherige Saison gesehen kommen Marjanac und Ferrante auf eine kombinierte Abwehrquote von 30,9 Prozent. 227 von total 735 Würfen auf ihr Tor haben die beiden pariert – ein guter Wert.

«Ich habe seit dem Schaffhausen-Spiel den Kopf ein paar Tage gelüftet. Die schlechte Phase ist abgehakt», erklärt Marjanac seinen Umgang mit den letzten Leistungen. Ferrante, der im Gegensatz zu seinem serbischen Teamkollegen mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet, sagt: «Als Torhüter stehst du immer im Mittelpunkt, kannst dich auch in einer schlechten Phase nicht aus der Verantwortung nehmen. Genau das macht diese Position doch so geil!»

Er liebt es, für den Unterschied sorgen zu können. Sowohl Ferrante als auch Marjanac haben ihre letzten Leistungen zusammen mit Torhüter-Trainer Mani Aebi eingehend analysiert. «Wir haben uns als Team im Team weiterentwickelt in dieser Saison. Vielleicht gehört da ein kleiner Rückschritt auch einfach in diese Entwicklung rein», sagt Ferrante und fügt an: «Die aktuelle Situation kann eine Chance sein. Die Leistungen in den letzten beiden Partien waren nicht berauschend. Wenn wir aber jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen, werden wir noch stärker.»