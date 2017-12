Auch sie sehen, dass die sportlichen Ziele in der Vorrunde nicht erreicht wurden. Aber deshalb einfach wieder den Trainer wechseln? Die Bosse sind hin- und hergerissen: Liegt es nur am Trainer, dass es nach Vulkan Schällibaum auch unter Lehrer Jurendic nicht vorwärtsgeht? Welche Trainer sind überhaupt auf dem Markt? Was, wenn ein allfälliger neuer Trainer ebenfalls erfolglos ist und man diesen im Sommer schon wieder entlassen müsste? Auch bei einem erfolgreichen Trainerwechsel droht Ungemach: Wenn Aarau Ende Saison mindestens Rang 4 belegt, verlängert sich Jurendics Vertrag bis 2019 – ohne Auflösungsvereinbarung auch dann, wenn er freigestellt ist. Kommt dazu: Angesichts der Ungewissheit in der Stadionfrage ist in der Chefetage der Wille zu kostspieligen Personalrochaden gering.

Aber genauso könnte das Stadion zum Zünglein an der Waage werden: Die «meinstadion»-Initianten und all ihre Unterstützer erwarten vom FC Aarau eine Reaktion auf die sportliche Talfahrt. Ein erfolgreicher FCA ist ein nicht zu unterschätzendes Argument im Kampf um das neue Stadion. Vor allem dann, wenn es 2018 wie von vielen Seiten erwartet nochmals zu einer Volksabstimmung kommen sollte.

Also auch ein politischer Trainerwechsel dem neuen Stadion zuliebe? Auf Anfrage will sich der Verwaltungsrat nicht zur Trainerfrage äussern. Die «AZ» weiss aber: In diesen Tagen finden die entscheidenden Gespräche statt. Und erfahrungsgemäss ist Schweigen immer ein Indiz dafür, dass bald Bewegung in die Sache kommt.

Fazit: Jurendic kämpft um seinen Job. Doch dass sich nach dem Spiel in Rapperswil-Jona seine und die Wege des FC Aarau trennen, ist wahrscheinlicher als der Status quo. Der drohende Schaden, wenn man an ihm festhält, ist einfach zu gross. So bitter das für Jurendic ist.