Wie Silvan Dillier Marc Hirschi zum WM-Triumph verhelfen will

Dass es in diesem, ganz speziellen Jahr erstens anders kommt, und zweitens als man denkt, hat Silvan Dillier in den vergangenen Wochen und Monaten zur Genüge erfahren müssen. Und so ist es denn auch keine Überraschung, dass der Schneisinger am kommenden Sonntag beim WM-Strassenrennen in Imola am Start stehen wird – obwohl alles ganz anders geplant gewesen ist.

Hügel statt Berge - und schon ist Dillier dabei

Wir erinnern uns: Ursprünglich hätten die Strassenrad-Titelkämpfe in diesem Jahr in Martigny über die Bühne gehen sollen. Der Parcours dort: Schwierig, auf Bergfahrer zugeschnitten. Bekanntlich wurde auch dieser Anlass ein Opfer der Corona-Pandemie. Die Organisatoren zogen sich zurück, die Italiener sprangen ein und übernahmen kurzerhand die Veranstaltung. So kommt es, dass Silvan Dillier nun doch zum WM-Aufgebot von Swiss Cycling gehört. Denn seine Qualitäten sind – im Gegensatz zu den Bergen – auf dem Parcours, welcher unter anderem über die bekannte Rennstrecke führt, zugeschnitten. Es ist eine hügeliger Rundkurs für Klassiker- und Eintagesrennen-Spezialisten. Und da gehört der 30-Jährige definitiv dazu. Es erstaunt jedenfalls nicht, spielt der Schneisinger in den Planspielen von Nationaltrainer Marcello Albasini eine wichtige Rolle.