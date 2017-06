Es ist der Teufel los bei den FC Aarau Frauen. Seit am vergangenen Mittwoch bekannt geworden ist, dass sie für den aus dem Spitzen-Frauenfussball zurückgezogenen FC Neunkirch in die NLA aufsteigen, will plötzlich jeder an ihrer Freude teilhaben.

Der Aargauer Sportminister Alex Hürzeler gratuliert mit einem offiziellen Schreiben, die Fans geben ihrer Freude auf der offiziellen Facebook-Seite der FC Aarau Frauen mit unzähligen Einträgen Ausdruck. An selber Stelle hinterlässt sogar die Meistermannschaft des FC Aarau von 1993 ihre Glückwünsche.