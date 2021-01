Absage der Eishockey-WM 2021 in Minsk: Der Sport kann die Welt nicht retten

Der Sport beugt sich also der Politik und dem Kommerz. Der grosse Stratege Carl von Clausewitz hat einmal gesagt, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Es hat Romantiker gegeben, die hofften, der Sport könne die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sein. Der erste war Baron Pierre de Coubertin im 19. Jahrhundert. Er wollte mit dem olympischen Gedanken die verfeindeten Völker versöhnen. Aus seinen Olympischen Spielen ist ein globales Milliardengeschäft ohne Einfluss auf den Weltfrieden geworden. Ein weiterer war Dr.Carl Spengler, der sich in den 1920er-Jahren von einem Wettkampf, der seinen Namen trägt, Völkerverständigung versprach. Wenigstens ist aus dem Spengler-Cup die Geldmaschine für den HC Davos geworden. Aber Politik lässt sich mit dem Turnier nicht einmal im Kanton Graubünden machen.

Fasel glaubte an die versöhnende Kraft des Sportes

René Fasel ist der letzte dieser Romantiker, der bis gestern, bis zur Absage der WM in Minsk, an die versöhnende Kraft des Sportes glaubte. Nicht ganz zu Unrecht. Hatte er denn nicht in einer historischen diplomatischen Mission erreicht, dass Nord- und Südkorea mit einem gemeinsamen Frauenteam beim olympischen Turnier von 2018 in Südkorea antreten? Gibt es denn grössere politische Gegensätze als die zwischen Nord- und Südkorea?

Und so ist René Fasel hoffnungsvoll und vielleicht auch etwas naiv zu seiner letzten sportdiplomatischen Mission aufgebrochen: Er wollte die Eishockey-WM 2021 in Minsk zu einem «Fest der Versöhnung» machen. Er wollte die Eiszeit zwischen Diktator Alexander Lukaschenko und der Opposition auftauen. Der Sport sollte die Fortsetzung der festgefahrenen Politik mit anderen Mitteln werden und in Weissrussland politisches Tauwetter einleiten.

René Fasel kennt Alexander Lukaschenko seit 20 Jahren als Hockey-Kumpel. Warum sollte es nicht möglich sein, mit Hilfe der in Weissrussland so starken Eishockey-Kultur den Prozess der Versöhnung anzustossen? Der Romantiker René Fasel hat es versucht. Das ehrt ihn. Er reiste letzte Woche noch einmal in die weissrussische Hauptstadt – und tappte in Alexander Lukaschenkos Falle.

Wie kann man nur einen Diktator Europas umarmen?

Die Bilder, wie der Sportromantiker aus der Schweiz den eiskalten Realpolitiker aus Minsk herzlich umarmt und begrüsst, sind um die Welt gegangen. Sie haben René Fasel heftigste Kritik, ja Spott und Häme beschert. Wie kann man nur den letzten Diktator Europas umarmen? Falls wir es noch nicht gewusst haben – das ganze Drama um die WM 2021 in Minsk hat es uns vor Augen geführt: Der Sport mag Milliarden Menschen begeistern und ein globales Milliardengeschäft sein. Aber alle Versuche, am grossen Rad zu drehen und mit dem Sport Realpolitik zu machen, sind zum Scheitern verurteilt. Der Sport kann uns schöne Stunden bescheren.

Aber retten kann der Sport die Welt nicht.