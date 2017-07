«Ich habe mir diesen Weg nicht erkauft», sagt Stroll trotzig über seinen schnellen Aufstieg in die Formel 1. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Lawrence Stroll, sein Vater, ist Milliardär und hat es sich bisher rund 80 Millionen Euro kosten lassen, damit sein Sprössling wie in Ungarn gegen Stars wie Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton Rennen fahren darf.

Allein für das Cockpit bei Williams in diesem Jahr zahlt Papa Stroll etwa 35 Millionen Euro – es ist der vermutlich teuerste Arbeitsplatz in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports. Die Kritiker, die behaupten, ihm mangele es an Talent und er fahre nur wegen des dicken Geldbeutels seines Vaters in der Formel 1, nerven Stroll. «Ich glaube, ihr Antrieb ist Neid. Nichts anderes», sagt der Kanadier, der in Genf aufgewachsen ist und dort immer noch mit seiner Familie lebt.

Keine Entbehrungen

Sogenannte Paydriver, also Piloten, die für ihr Cockpit bezahlen, gab es in der Formel 1 schon immer. Selbst Legenden wie Juan Manuel Fangio, Niki Lauda oder Michael Schumacher mussten in Vorkasse gehen, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen. Das Spektakel war, ist und bleibt ein verdammt teures Vergnügen, mindestens die Hälfte der Teams kämpft ums finanzielle Überleben. Weil selbst zum Hinterherfahren ein Etat von 100 Millionen Euro nötig ist.

Und die Situation hat sich durch die komplizierten und kostspieligen Hybridantriebe noch einmal deutlich verschärft. Eigentlich sind nur Top-Teams wie Ferrari, Mercedes oder Red Bull nicht auf eine Mitgift ihrer Fahrer angewiesen.