Angstgegner mit Aggressionspotenzial: Fliegen zwischen dem FCB und Servette erneut die Fetzen?

Wenn Servette auf den FC Basel trifft, sind Emotionen garantiert. Zumindest seit dem Wiederaufstieg der Genfer im Sommer 2019. Fünfmal gab es seitdem das Duell Rotblau gegen Granatrot und jedes Mal schäumte am Ende zumindest eines der beiden Teams. Im August 2019 waren es die Genfer, die nach der 1:3-Niederlage im Joggeli die Welt nicht mehr verstanden. «Taulant Xhaka hätte direkt Rot sehen müssen», sagte Servette-Trainer Alain Geiger, nicht ganz zu Unrecht. Denn die Faust des Basler Mittelfeldterriers hatte zuvor erst mit der Wange von Sébastien Wüthrich und dann mit der Brust von Timothé Cognat feindschaftlichen Kontakt aufgenommen.

Drei Monate später war es vor allem Valentin Stocker, der lamentierte. Der FCB-Captain hatte direkt nach Schlusspfiff den französischen Austauschschiedsrichter Karim Abed geschubst und folgerichtig die rote Karte gesehen. Der FCB hatte das Spiel in Genf mit 0:2 verloren und der Schuldige war mit dem Schiedsrichter schnell gefunden. Schon in der Pause ärgerten sich die Basler Spieler über dessen – Zitat Jonas Omlin – «arrogantes Auftreten». Nach Schlusspfiff diskutierte Stocker mit den anwesenden Journalisten mehr als 15 Minuten über Sinn und Unsinn des Austauschprogramms für Schiedsrichter. «Ich verstehe nicht, warum ein Franzose in der Schweiz und dann auch noch in Genf pfeift», sagte Stocker. Am Ende bekam er vier Spielsperren aufgebrummt.

Beim nächsten Aufeinandertreffen im Februar 2020 in Basel war es nicht der Schiedsrichter, sondern das eigene Unvermögen, das die FCB-Verantwortlichen wütend machte. Trotz einer 2:0-Führung war es Basel am Ende nicht gelungen, das Spiel zu gewinnen. Weil Miroslav Stevanovic den Ball in der 87. Minute sehenswert zum 2:2 in den Winkel schlenzte, jubelten am Ende nur die Genfer über den Punkt. Nach Abpfiff übte Stocker öffentlich Kritik an der Vereinsführung. Auf die Frage, wo denn die Probleme aktuell lägen, antwortete er: «Man muss andere Sachen hinterfragen. Das sind aber andere Leute, die man fragen muss. Ich bin die falsche Person.»

Auch der Corona-Unterbruch hat die Gemüter nicht abgekühlt. Wenn Servette auf Basel trifft, brennen immer irgendeinem die Sicherungen durch. Im Juli 2020 ist das beim 2:2 in Genf Arthur Cabral. Erst motzt er, dann foult er und wieder beendet der FCB das Spiel nicht zu elft. Der Trainerwechsel hat keinen Einfluss auf den Trubel Das hat sich auch in dieser Saison nicht verändert. Im September fliegt Jasper van der Werff wegen einer Notbremse vom Platz. Doch das kann Ciriaco Sforza in seinem ersten Auswärtsspiel als FCB-Cheftrainer noch verkraften. Was ihn auf die Palme bringt, ist die Handspielentscheidung gegen den eingewechselten Albian Hajdari. Dieser wird im Strafraum aus kurzer Distanz angeschossen. Doch für Schiedsrichter Luca Piccolo und dessen VAR Sascha Kever ist das ein Penalty. Der entscheidende Penalty zum 1:0 für Servette.

Normalerweise sind Pressekonferenzen nach dem Spiel kaum erwähnenswert. Die Trainer haben sich mittlerweile gesammelt, die Sätze bereits im TV-Interview und in der Mixed Zone formuliert. Die Emotionen sind unter Kontrolle. Doch nach diesem Spiel ist das anders, was vielleicht auch daran liegt, dass Sforza auf dem Weg zur PK noch kurz in der Kabine des Schiedsrichters vorbei geschaut hat. Was folgt, ist ein Monolog über Respekt, Regelkunde und Videoschiedsrichter. Grosser Erfolgsdruck für beide Teams am Samstag Wenn Basel auf Genf trifft, gibt es Turbulenzen und meist sind die Basler die Leidtragenden. Der FCB verlor im Duell mit den Romands zuletzt immer wieder Nerven und Punkte. Seit vier Spielen warten die Basler auf einen Sieg gegen Servette. Kein anderes Super-League-Team wurde so lange nicht mehr vom FCB besiegt. Vor dem Aufeinandertreffen am Samstag sind beide Teams unter Druck.