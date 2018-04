Hischier ist einer von drei Schweizer Stürmern, der in der NHL-Qualifikation die Marke von 20 Toren knackte. Neben Hischier schafften dies noch Meier und Fiala, der mit 23 Treffern den Schweizer Bestwert realisierte.

Von den anderen Schweizer Stürmern verpasste Niederreiter (18 Saisontore) diese Marke wohl einzig wegen Verletzungspausen. Schweizer NHL-Topskorer der Qualifikation ist Nashvilles Captain Roman Josi mit 53 Skorerpunkten.

New Jersey gegen Tampa oder Boston

In der Eastern Conference stehen aktuell erst zwei der vier Playoff-Duelle fest, neben Washington gegen Columbus noch das Match-Up zwischen Titelverteidiger Pittsburgh und Philadelphia.

Boston kann in der Nachzügler-Partie in der Nacht auf Montag (MEZ) mit einem Sieg über Florida noch die Eastern Conference gewinnen und wäre dann Achtelfinal-Gegner der New Jersey Devils. Ansonsten würde Tampa gegen New Jersey spielen.

Luca Sbisa zurück im Training

Luca Sbisa nahm bei den ebenfalls für die Playoffs qualifizierten Las Vegas Golden Knights das Eistraining wieder auf, stand beim 1:7 im letzten Qualifikationsspiel gegen die Calgary Flames aber noch nicht im Einsatz. Las Vegas trifft in den Playoffs auf die Los Angeles Kings.

Definitiv nicht in den Playoffs sind die Florida Panthers mit dem derzeit verletzten Denis Malgin. Die Philadelphia Flyers erkämpften sich den achten und letzten Playoff-Platz im Osten.