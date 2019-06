Eines vorneweg: Der Verfasser dieser Zeilen ist seit weit über 30 Jahren Anhänger der St. Louis Blues. Und nach dem Stanley-Cup-Triumph über die Boston Bruins in der Nacht auf Donnerstag, dem allerersten in der über 50-jährigen Geschichte dieser NHL-Franchise, entsprechend ziemlich schwer euphorisiert.

Denn: Drei titellose Fan-Jahrzehnte sind eine lange Zeitspanne. Eine Zeitspanne, die eigentlich geprägt wurde durch konstant gute Leistungen der Mannschaft. Man war, mit Ausnahme weniger Durchhänger, eigentlich immer irgendwie vorne mit dabei.

Doch so konstant sich die Blues immer im Dunstkreis der Spitzenteams aufhielten, so konstant war auch ihre Gabe, in den entscheidenden Momenten, also in den Playoffs, zu versagen. Auch deshalb erarbeiteten sich die Blues in dem halben Jahrhundert ihrer Existenz den Ruf, eine notorisch erfolglose NHL-Organisation zu sein.

Selbstzweifel, Skepsis und Pessimismus

Entsprechend tief eingenistet hat sich bei der treuen Anhängerschaft des NHL-Teams aus dem Bundesstaat Missouri über all die Jahre eine seltsam melancholisch anmutende Mischung aus Selbstzweifeln, Skepsis und Pessimismus.

Denn eines war in all den Jahren gewiss: Irgendwo auf dem Weg in Richtung des ersehnten Stanley Cups wartete auf die Blues ein Stolperstein. Oder brachte sich die Mannschaft auf jede erdenkliche, bisweilen schon fast absurde Art und Weise selber um alle Chancen.