Als ihm dann auch von der Klubleitung zunehmend die kalte Schulter gezeigt wurde, habe er die Offerte aus Winterthur angenommen. Beim FC Aarau, an den Frontino bis 2019 gebunden ist, will er «möglichst lange bleiben». Dies untermauert, dass er eine Wohnung in der Stadt gefunden hat. Ende Jahr ist «Züglete». «Ich freue mich, dann mit dem Velo ins Brügglifeld zu fahren.»

Doch was geschieht dann aus der Fahrgemeinschaft? Muss wieder Vater Tasar Taxi fahren? Nicht, wenn Varols Plan aufgeht: «Ich nehme Fahrstunden und lerne jeden Tag von Gianluca. Im Dezember will ich die Prüfung ablegen und ab dann selber nach Aarau fahren.» Frontino wirft ein: «Wann immer du willst, kannst du bei mir übernachten, um am nächsten Morgen nicht so früh aufstehen zu müssen.»