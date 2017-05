Mit der Suspendierung durch Trainer Markus Gisdol erlebt Djourou in Norddeutschland den absoluten Tiefpunkt. Im November hatte Djourou bereits sein Amt als Captain des HSV abgeben müssen, später verlor er seinen Stammplatz beim Bundesligisten.

Bei der Niederlage am Sonntag in Augsburg gehörte der Schweizer Internationale, der sich kürzlich durch ein kritisches Interview in der «nordwestschweiz» den Unwillen einiger HSV-Verantwortlicher zugezogen hatte, dem HSV-Kader nicht mehr an.

Neben Djourou dürfen auch Ashton Götz und Nabil Bahoui nicht mehr am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen. «Wir haben noch drei Spiele, in denen wir alles selbst richten können. Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen», so Sportchef Jens Todt. Deshalb habe man entschieden, die Kräfte noch einmal zu bündeln und die Trainingsgruppe für den Saison-Endspurt zu verkleinern.