Der Start zur EM-Qualifikation ist dem Frauen-Nationalteam optimal geglückt. Auch das dritte Spiel gewann die Schweiz souverän. In Thun stand es am Ende zwar nur 2:0, in Gefahr war der Sieg aber zu keinem Zeitpunkt. Zu verdanken hatten die Schweizerinnen ihren Erfolg einer dominanten ersten Hälfte - und Ana-Maria Crnogorcevic.

Zunächst erzielte die Rekordtorjägerin in der neunten Minute per Kopf nach einem Eckball von Noelle Maritz das Führungstor, in der 31. Minute bereitete sie auch das zweite Tor von Géraldine Reuteler mit einer Flanke vor.

Doppelt spezielles Spiel für Crnogorcevic

Mit Crnogorcevic spielte sich ausgerechnet die Stürmerin in den Fokus, für die es vor 4512 Zuschauer in der Stockhorn-Arena ein ganz spezieller Auftritt war. In Thun bestritt die Steffisburgerin ein richtiges Heimspiel und traf zudem auch noch gerade auf das Herkunftsland ihrer Eltern. Nach der Partie meinte sie: