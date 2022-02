Badminton Die Swiss Open freuen sich auf illustres Teilnehmerfeld: Auch eine junge Schweizerin bekommt eine Wildcard Einen Monat vor dem Beginn der Swiss Open freut sich das Basler Turnier über zahlreiche Topathletinnen und -athleten. Auch die Lockerungen des Bundesrates haben Konsequenzen.

Mit Viktor Axelsen schlägt die Nummer 1 der Welt und der Titelverteidiger in Basel auf. Dita Alangkara/AP

Nach zwei unbefriedigenden Jahren mit Ausfall und Bubble-Veranstaltung freuen sich die Organisatoren der Swiss Open Basel, vom 22. bis 27. März 2022 wieder einen Grossanlass anbieten zu können. Präsident Christian Wackernagel lässt sich per Communiqué wie folgt zitieren: «Dass wir wieder ganz normal mit Publikum planen dürfen, verleiht uns natürlich einen zusätzlichen Motivationsschub.»

Wackernagel geht von einem Publikationsaufmarsch aus, «der dem Teilnehmerfeld würdig ist». Denn in Basel wird sich wie schon in den vergangenen Jahren die Weltelite des Badmintonsports messen. 400 Spielerinnen und Spieler aus 41 Nationen haben sich bis zum Meldeschluss eingeschrieben.

Axelsen will seinen Titel verteidigen

Auch Viktor Axelsen tritt wieder in Basel auf. Die Nummer 1 der Weltrangliste aus der Badminton-Hochburg Dänemark kommt als amtierender Olympiasieger und Titelverteidiger in die St.Jakobshalle. Ein weiterer klangvoller Name, den man in Basel kennt, ist Axelsens Landsmann Anders Antonsen. Er verlor an der Badminton-WM 2019 in Basel erst im Final, derzeit belegt er Platz 3 der Weltrangliste. Ebenfalls gemeldet ist Loh Kean Yew, der aktuelle Weltmeister aus Singapur.

Bei den Frauen wird vor allem Titelverteidigerin Carolina Marin, die spanische Olympiasiegerin von Rio 2016 und dreifache Weltmeisterin, das Zuschauerinteresse auf sich ziehen. Last but not least ist auch die Teilnahme der Inderinnen Saina Nehwal und P. V. Sindhu bestätigt: Die mit Erfolgen hochdekorierte Nehwal gewann in Basel zweimal, 2011 und 2012. Sindhu wiederum wurde vor drei Jahren in der St.Jakobshalle Weltmeisterin und holte an Olympia 2021 Bronze.

Die Ostschweizerin Jenjira Stadelmann bekommt eine Wildcard. Ralph Ribi

Auch aus Schweizer Sicht wird es interessant: Die 22-jährige Jenjira Stadelmann, die für die BV St.Gallen-Appenzell in der NLA spielt und in der Weltrangliste Platz 99 belegt, ist in Basel mit einer Wildcard im Hauptfeld dabei. Der Vorverkauf läuft.