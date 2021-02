Badminton Turnierchef Christian Wackernagel vor den Swiss Open: «Die Anmeldeflut ist gigantisch» Ab Dienstag wird in der Basler St. Jakobshalle Badminton gespielt. Christian Wackernagel spricht zuvor im Interview über die Bubble, in der sich alle Beteiligte befinden werden, und wer den Anlass finanziell unterstützt.

Christian Wackernagel blickt den Swiss Open trotz Pandemie zuversichtlich entgegen.



Roland Schmid / BLZ

Es kommen Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen und das während einer Pandemie. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in das Turnier?

Christian Wackernagel: Mit sehr guten. Wir haben monatelang ein Konzept herausgearbeitet und es geprüft. Alle Beteiligten – Spieler, Helfer, Trainer – müssen sich in eine Turnierbubble begeben. Zudem werden wir alle regelmässig getestet, auch als wir die Infrastruktur in der Halle aufbauten. Wir sind in dieser Woche also sicherer als der Rest der Bevölkerung. Deshalb habe ich keine Bedenken.

Wie sieht so eine Bubble für die Spieler aus?

Die Spieler dürfen sowieso nur mit einem negativen Testresultat einreisen. Dann werden sie von uns am Flughafen abgeholt und direkt ins Hotel gebracht. Dort gibt es einen weiteren Test. Ist dieser positiv, muss die Person in Isolation, das Turnier kann aber dennoch stattfinden. Während des Turniers müssen sich die Spieler an strikte Regeln halten.

Zum Beispiel?

Es gilt eine strikte Maskenregel, wenn sie ihr Zimmer verlassen und sich beispielsweise im Hotel­restaurant verpflegen. Sie dürfen nur unseren Shuttle-Dienst benutzen, um in die ­Halle zu kommen. Dort bestreiten sie ihre Spiele und haben Trainingsmöglichkeiten. Zudem haben wir in einem Aussenbereich eine spezielle Zone errichtet, in der sie sich bewegen dürfen. Diese dürfen sie aber nicht verlassen.

Ein spontaner Spaziergang durch Basel liegt also nicht drin?

Das ist absolut verboten. Wir stellen deswegen aber keine Polizei vor das Hotel. Das müssen wir aber auch nicht, denn es ist im Interesse der Spieler, dass sie die Regeln nicht verletzen. Letztlich geht es um ihren Schutz und darum, dass Turniere überhaupt stattfinden dürfen.

Es haben sich 600 Spielerinnen und Spieler angemeldet. Ist das ein Trost für das Geisterturnier?

Es entschädigt in der Tat, denn die Anmeldeflut ist gigantisch. Von den 600 angemeldeten Spielern dürfen nur 250 teilnehmen. Die Athleten sind so gierig nach Wettkämpfen, dass sie all die Strapazen mit dem Bubble-Gefängnis auf sich nehmen. ­Zudem sind wir eines der letzten Turniere, an denen die Spieler noch Punkte für die Olympia-Qualifikation erhalten können. Das erklärt diese Rekordzahl an Anmeldungen.

Das Turnier feiert sein 30-jähriges Jubiläum ohne Zuschauer. Kommt dennoch Feststimmung auf?

Es wird komisch ohne Fans, denn die fehlen. Vor allem am Wochenende, wenn sich die Halle jeweils füllt. Eine Siegerehrung ohne Applaus und klassische Pokalübergabe ist speziell. Wir kennen diese Stimmung mittlerweile von anderen Sportanlässen. Solche Umstände sind einmalig, und werden es hoffentlich auch bleiben.

Schreibt das Turnier einen Verlust in diesem Jahr?

Hoffentlich nicht. Wir haben von verschiedenen Stellen Sondergelder erhalten, beispielsweise vom Weltverband oder der Stadt Basel. Auch bei einem Defizit würde uns unter die Arme gegriffen werden. Der ­Anlass ist vielen so extrem ­wichtig, dass sie unsere fehlenden Mittel ausgleichen, die wir normaler­weise durch Ticketing, Merchandising oder den Verkaufsständen im Foyer der Halle erwirtschaften.

In welcher Grössenordnung bewegen sich diese Sondergelder?

Wir reden da von einem Volumen von ungefähr 300'000 Franken. Dazu werden auch Sonderkosten wie etwa PCR-Tests vom Weltverband übernommen. Wir wurden sehr positiv unterstützt.

Wie können Fans das Turnier verfolgen?

Das SRF bietet einen Livestream an. Wir prüfen zudem, auf unserer Homepage einen Livestream von allen vier Courts einzurichten. Weltweit werden die Swiss Open in Dutzende Länder übertragen. Auch ohne Fans ist das Turnier eine gute Marketingplattform für die Stadt Basel.

Auf welche sportlichen Highlights freuen Sie sich?

Läuft es normal, kommt es im Dameneinzel zum Final zwischen Carolina Marin und Sindhu Pusarla. Europa gegen Asien, amtierende Olympiasiegerin gegen die aktuelle Weltmeisterin – ein Highlight im Frauen-Badmintonsport. Bei den ­Herren ist Viktor Axelsen, die Weltnummer 2, der Publikums­liebling. Er war sechs Jahre nicht mehr in Basel. Dass ausgerechnet jetzt keiner kommen darf, bedauere ich sehr.

Auch Sie befinden sich seit gestern in der Bubble. Wie wird die Woche für Sie?

Sagen wir es so: Es wird eine spannende Woche. Ich habe aber keine Mühe damit. Denn wir machen das für den Badmintonsport und für die Spieler.