Insgesamt standen sieben aktuelle Mitglieder des Landrats am Start des Team-OL. Die Politikerinnen und Politiker bewiesen dabei, dass sie nicht nur im Parlament vollen Einsatz geben. Während Finanzdirektor Anton Lauber den Wettkampf mit allen Streckendetails auf dem Smartphone auswertete, erfreute sich Landrat Klaus Kirchmayr ob der technisch anspruchsvollen Bahn: «So viel quer durch den Wald ging es noch nie.»

Anspruchsvolle Laufstrecken

Die vielen Rückmeldungen der Läuferinnen und Läufer im Ziel zeigten, dass es den Bahnlegern Michael Granacher und Christian Hanselmann gelungen ist, anspruchsvolle Bahnen in den Allschwilerwald zu legen. Und dies obwohl sich das Laufgebiet mit einem dichten Wegnetz und seiner flachen Topografie orientierungstechnisch eher einfach präsentierte.

Mit der Auswahl des Allschwilerwalds als Laufgebiet betritt das Sportamt Baselland gleich in zweierlei Hinsicht Neuland: Der Baselbieter Team-OL fand nicht nur zum ersten Mal in diesem Gelände statt, zugleich standen erstmals auch einige Posten auf französischem Boden.

Der Sieg in den Elitekategorien sicherte sich bei den Männern das Team mit Matthias Merz, Stefan Lombriser und Anders Holmberg. Bei den Frauen ging der Sieg am 65. Baselbieter Team-OL an das Dreierteam mit Noemi Weber-Schweizer, Lea Gröflin, und Lea Rumpf. Das Resultat stand aber auch für die Elite für einmal im Hintergrund. Vielmehr liegen der Spass und die Freude am Teamerlebnis sowie am OL-Sport im Fokus des Anlasses.

Vom Allschwilerwald auf den Rheinfelderberg

Die nächste Austragung des Baselbieter Team-OL findet im nächsten Jahr traditionellerweise wieder am letzten Oktoberwochenende statt. Am Sonntag, 28. Oktober wird der grösste Breitensportanlass des Baselbiets auf dem Rheinfelderberg – am Eingang zum Fricktal – statt. (PD)