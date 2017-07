Die Degenfechter Max Heinzer und Benjamin Steffen, die für die Fechtgesellschaft Basel antreten, haben ihren Sport in der Schweiz in den letzten Jahren geprägt. Der Trophäenschrank ist prall gefüllt: Heinzer hat neun Einzel-Weltcupsiege und vier Einzel-EM-Medaillen auf dem Konto, Steffen stiess letzten Sommer an den Olympischen Spielen in Rio bis auf den vierten Platz vor. Auch im Team mit der Nationalmannschaft sind die beiden erfolgreich: Sechs WM- und elf EM-Medaillen in dieser Kategorie sprechen für sich. Das Einzige was den beiden im Palmarès fehlt: eine WM-Medaille als Einzelsportler.

Diese können sie sich ab heute an der Fecht-WM in Leipzig holen. «An einem guten Tag ist alles möglich», sagt Heinzer. «Es wäre vermessen mich als Topfavoriten zu bezeichnen, schliesslich bin ich nur die Weltnummer 9.» Dennoch rechnet sich der 29-Jährige Chancen aus, weil das internationale Feld dieses Jahr sehr ausgeglichen ist: Die acht Weltcup-Turniere sahen in diesem Jahr acht verschiedene Sieger.