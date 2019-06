Den zweiten Kranz fürs Baselbiet konnte Manuel Hasler (Muttenz) erkämpfen. An Auffahrt, vier Tage später, standen die Aktiven bereits wieder im Sägemehl, am Baselstädtischen Schwingertag.

Den Auftakt machten am 25. Mai die Jungschwinger in Zofingen. Einzig Til Voggensperger (Schönenbuch) sicherte sich den Eichenzweig fürs Baselbiet. Tags darauf griffen die Aktiven am Aargauer Kantonalschwingfest zusammen. Janic Voggensperger (Schönenbuch) machte es seinem jüngsten Bruder gleich und durfte ebenfalls mit Eichenlaub geschmückt den Heimweg antreten.

Zum Abschluss standen nochmals die Jungschwinger am Baselstädtischen Jungschwingertag im Einsatz. In der Kategorie 2004-2005 erreichte Jonas Odermatt (Liesberg) den 2. Schlussrang. Gleich dahinter im 3. Schlussrang klassierte sich Luc Erhart (Oberwil). Beide liessen fünf Siege und eine Niederlage auf ihrem Notenblatt notieren und durften einen Eichenzweig in Empfang nehmen. In der ältesten Kategorie 2002-2003 ging im 3. Schlussrang ein Zweig fürs Baselbiet an Cedric Rickenbacher nach Oltingen.