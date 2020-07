Absage des J+S Turnier 2020 der Starwings

Seit 1976 organisiert der CVJM Birsfelden das alljährliche Jugend+Sport-Turnier jeweils Anfangs

September, seit 2002 in Zusammenarbeit mit den Starwings. Zeitweise wurde in Liestal in 8

Hallen mit bis zu 80 Teams gespielt. Nach der Eröffnung der Sporthalle Birsfelden im 2002

wechselte der Turnierort von Liestal nach Birsfelden. Gespielt wird seit rund 18 Jahren noch mit

maximum 40 Teams in den Kategorien U20, U17, U15, und U13 sowohl bei den Mädchen als

auch bei Jungs.

Nach Möglichkeit wurden immer alle Anmeldungen von den Vereinen berücksichtigt, damit die

jungen Spielerinnen und Spieler auch ohne Lizenzpflicht zu Beginn der Saison erste Erfahrungen

sammeln konnten. 480 Spielerinnen und Spieler, 30 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

sowie nahezu 250 Zuschauerinnen und Zuschauer verbringen jeweils 2 Tage auf engstem Raum

in der Sporthalle Birsfelden.

Den CVJM Birsfelden- und Starwings-Verantwortlichen war das Risiko zu hoch, zwei Wochen

nach den Sommerferien und gleichzeitig zum voraussichtlichen Beginn der «zweiten Welle» zum

Corona Hotspot der Jugendsportszene zu werden. Ein einziger Coronafall würde genügen, und

das J+S Turnier würde zum Superspreader von COVID-19 werden.

Der Nachwuchsbewegung der Starwings entgehen mit dem Ausfall des Turniers Einnahmen aus

Swisslosbeträgen, J+S Entschädigungen, Sponsoreneinnahmen und Einnahmen aus dem

Catering in Höhe von über 15'000 Franken.

Dies ist die erste Absage des J+S Turniers in 44 Jahren.