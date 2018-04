«Ich bin GC-Fan, also gewinnt GC»

Was dem FCB aber entging: am 5. April veröffentlicht «Blick.ch» ein Video, in dem Smajic die Super League tippt. Gefragt nach dem Resultat im Zürcher Derby sagt sie nach kurzer Denkpause: «Ich bin GC-Fan, also gewinnt GC.» Der FCB scheint aber dies nicht zu wissen: «Dass Adela Smajic offenbar GC-Supporterin ist, war uns nicht bewusst.» Der Schuss ging hinten raus – ähnlich wie Smajics Kick im Video.​