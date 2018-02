Das ist so. Ihr Tor blieb bis am Schluss das einzige der Partie, Lugano schlug den FCB erstmals seit 18 Jahren im Joggeli. Haben Sie mit einem solchen Coup gerechnet?

Es wäre vermessen mit dem Ziel nach Basel zu reisen, dass man in ihrem Stadion drei Punkte holt. Aber wir sind mit einem guten Gefühl nach Basel gereist. Unsere Vorbereitung war gut, wir haben hart und intensiv trainiert und auch in den Testspielen gute Dinge gezeigt. Das Selbstvertrauen war auf jeden Fall da.

Was bedeutet der Sieg für Sie und Lugano?

Sehr, sehr viel. Für uns ist es ein Kickstart in die zweiten Saisonhälfte. Ein Sieg in Basel lässt das Selbstvertrauen gibt auf jeden Fall Extra-Schub. Die Punkte sind für uns extrem wichtig. Zwischen Platz 3 und Platz 9 liegen nur fünf Punkte. Mit zwei Siegen in Serie kann man ganz schnell nach vorne kommen, genauso wie zwei Niederlagen in Folge einen grossen Absturz nach sich ziehen können.