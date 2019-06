Gross war die Freude, als vor sieben Jahren der damalige Zweitligist «Blägg» (seitdem sind drei Aufstiege erreicht worden!) als Cup-Rivalen den grossen FC Zürich zugelost er­hielt. Schnell wurde klar, dass im digitalen Zeitalter solche Vergleiche viele Auflagen für den «Kleinen» bringen.

Waren Cup-Matches vor 40 Jahren noch «Festspiele auf dem Land» oder «Treffen mit Quartiervereinen» (als solcher verstehen sich die «Schwarz-Ster­ne» noch heute), hat sich dies heute – leider – geändert. Auch die Verantwortlichen des FC Black Stars Basel (mit Peter Faé an der Spitze – sei einfach in Erinnerung gerufen) mussten nach Alternativen suchen – und so fand diese Partie am 10. November 2012 im grossen St. Jakob-Park statt. Dass 2000 Menschen das Rund nicht füllen können…

Der FCZ brillierte nicht, der fünf Klassen tiefende Rivale vom Rheinknie zeigte eine be­herzte Partie und kam zum verdienten Ehrentreffer, den Seyfettin Kalayci (der auf die neue Saison hin zum FC Concordia wechseln wird) mit einem angeblich streng gepfiffenen Elf­meter erzielte. Hier das Kurz-Telegramm: