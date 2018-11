1969: Stocker trägt Benthaus

Weil die Celtic-Legende in finanzielle Nöte gerät und seine Trikots verhökert, kommt dieses Exemplar vor ein paar Jahren zu Schumacher. Nicht nur wegen den Spielen gegen Celtic ist es von besonderem Wert. Der FCB holt in diesen Shirts auch den vierten Meistertitel der Geschichte, den zweiten in Serie. Sowohl 1969 und 1970 hat der FCB in der Abschlusstabelle einen Punkt Vorsprung auf Lausanne.

Das rotblaue Baumwoll-Shirt ohne Marke und Sponsor ist eines der ältesten in der Sammlung von FCB-Fan Lorenz Schumacher. Es stammt aus dem Jahr 1969 und wurde im Rückspiel des Landesmeisterpokals gegen Celtic Glasgow von Spielertrainer Helmut Benthaus getragen. Nach dem 0:0 im Hinspiel vor knapp 38'000 Zuschauern im alten Joggeli verliert der FC Basel in Schottland mit 0:2 und scheidet aus. Benthaus tauscht sein Trikot mit Gegenspieler William Wallace.

1972: Grün bringt in der Liga Glück

1976: Der erste Trikot-Sponsor

Einen Titel gibt es in diesen Trikots ebenfalls zu feiern. In der regulären Meisterschaft wird der FCB hinter Servette Genf zwar nur Zweiter. Doch weil es damals eine Finalrunde gibt, kann Basel Genf noch einholen. Es kommt zum Entscheidungsspiel auf neutralem Grund. Im Berner Wankdorf-Stadion treffen Walter Mundschin und Arthur von Wartburg für Rotblau. Der FC Basel schlägt Servette mit 2:1 und feiert seinen siebten Meistertitel. Der erfolgreichste Schütze für die Benthaus-Elf ist mit zehn Treffern der damals 18-jährige Erni Maissen.

1984 bis 1986: Konstant bergab mit PAX-Trikots

Die Versicherung auf den Shirts bringt offensichtlich kein Glück. Albian Ajeti hat bei unserem Fotoshooting fast jedes Trikot einmal an. Am Ende entscheidet er sich für das Exemplar aus der Saison 1985/86. In der 16 Teams umfassenden NLA wird der FCB zum Saisonabschluss Zehnter. Den Abwärtstrend kann auch Helmut Benthaus nicht stoppen. Der Erfolgstrainer war 1982 nach Stuttgart abgewandert, kam aber 1985 für zwei Jahre als Trainer nach Basel zurück. Die sportliche Talfahrt des FCB endet 1988 mit der Relegation in die NLB.

Ab der Saison 1977/78 bis zum Abstieg im Jahr 1988 spielt der FC Basel in PAX-Trikots. Neben dieser weissen Version gibt es in jedem Jahr jeweils auch eine rotblaue Variante. In den 1980ern ändert sich die Optik der Trikots kaum. Doch so ähnlich die Shirts, so konstant geht es mit dem FC Basel nach dem achten Meistertitel 1980 sportlich bergab.

1994: Pululu muss ins Aufstiegstrikot

Statt mit dem Car kehrt die Mannschaft mit einem Sonderflug der Crossair nach Basel zurück. Die lokale Fluglinie hat den Aufsteiger freundlicherweise eingeladen, damit die spontane Aufstiegsparty am Barfüsserplatz früher beginnen kann. Der entscheidende Punkt wird in roten Trikots geholt. Doch auch in diesen gelben Ausweichshirts sammelt der FCB wichtige Siege.

Keiner der aktuellen FCB-Spieler will in das gelbe NLB-Trikot schlüpfen. Weil Afimico Pululu als Letzter eintrifft, muss er in den sauren Apfel beissen. Dabei sind mit diesem Shirt viele positive Erinnerungen verbunden. Nach sechs Jahren Zweitklassigkeit gelingt dem FC Basel unter dem neuem Trainer Claude «Didi» Andrey der Aufstieg. Dario Zuffis Freistosstreffer zum 1:1 beim Genfer Vorstadtklub Etoile Carouge bringt am drittletzten Spieltag der Saison die Gewissheit: Der FCB ist zurück im Oberhaus.

1998: Im Hockeyshirt wird abgerissen

Anschliessend nehmen sie gemeinsam mit den Spatenstechern, Fackelträgern und Ballbuben auf dem Spielfeld und dem Publikum auf den Rängen Abschied vom alten Joggeli. In den folgenden Tagen wird das für die WM 1954 errichtete Stadion abgerissen und mit den Bauarbeiten für den neuen St. Jakobpark begonnen. Sportlich verläuft das vierte Jahr nach dem Aufstieg unspektakulär. In der Meisterschaft ist der FCB im Mittelfeld anzutreffen und wird Sechster, im Cup ist gegen das zweitklassige Nyon früh Endstation.

Dieses Hockeytrikot gehört nicht dem EHC Basel. Es wurde von den Fussballern in der Saison 1998/99 getragen und kam unter anderem am 13. Dezember 1998 zum Einsatz. 34'745 Zuschauer sind beim 1:3 gegen Lugano zum letzten Mal vor dem Abriss im alten Stadion St. Jakob. Nach dem Schlusspfiff räumen die FCB-Spieler selber das Tor weg.

2002: Blauweisser FCB feiert in Europa

Der FCB holt in Liverpool dank eines Treffers von Julio Hernán Rossi ein 1:1 und qualifiziert sich als Zweiter vor den Reds für die Zwischenrunde. Dort geht es wieder nach England. Auch bei Manchester United holt der FCB ein 1:1. Diesmal ist Rossis Landsmann Christian Giménez der Torschütze. Am Ende verpasst der FCB den Viertelfinal nur wegen der schlechteren Tordifferenz. Die europäischen Sternstunden kosten Kraft. Der FCB gewinnt zwar zum sechsten Mal den Cup, in der Meisterschaft wird Basel aber nur Zweiter.

2006: Die Schande von Basel

Würde Luca Zuffi auch so lächeln, wenn er wüsste, welches Trikot er da trägt? Die Finalissima von 2006 im Joggeli gegen den FCZ ist unter dem Namen «Schande von Basel» bekannt. Der Treffer zum 1:2 in der Nachspielzeit direkt vor der Muttenzerkurve klaut dem FCB in letzter Sekunde die sicher geglaubte Meisterschaft. Das Tor löst einen Platzsturm der Basler Hooligans aus.

2008: In Gedenken an Barcelona

Das rotblau gestreifte Trikot, das an den FC Barcelona erinnert, schnappt sich Noah Okafor. Er ist acht Jahre alt, als der FCB zu Hause gegen Lionel Messi und Co mit 0:5 untergeht. Immerhin gelingt im Rückspiel ein Exploit. Durch Eren Derdiyoks Treffer zum 1:1 entführt Basel einen Punkt aus dem Camp Nou.

2008 feiert der FC Basel den 12. Meistertitel und den 9. Cupsieg. Nach 1967 und 2002 ist es das dritte Double für Rotblau. In der Folgesaison qualifiziert sich der FCB zum zweiten Mal für die Champions League. Die Kampagne verläuft weniger erfolgreich als die erste. Hinter Barcelona, Sporting Lissabon und Shakhtar Donezk bleibt in der Gruppe nur Platz vier.

2011: Erfolgreicher geht es kaum

Neon ist hip. In der Saison 2010/11 wird der FCB in quietschgelben Ausweichtrikots zum zweiten Mal in Folge Meister. In der Champions League ist hinter Bayern München und der AS Roma nur Platz drei drin. Also wechselt der FCB im Jahr darauf von neongelb zu neonorange. Es folgt eine der erfolgreichsten Saisons der Klubgeschichte. Unter Heiko Vogel, der im Herbst auf den zum HSV gewechselten Thorsten Fink folgt, wird der FCB mit 20 Punkten Vorsprung Meister.

Dazu kommen der Cupsieg und ein Champions-League-Achtelfinal gegen Bayern München, wo der FCB das Hinspiel durch einen Treffer von Valentin Stocker mit 1:0 gewinnt. Drei Wochen glaubt ganz Basel an den Coup. Doch im Rückspiel zerstören die Bayern beim 0:7 jegliche Träume. Granit Xhaka mausert sich in dieser Zeit zum unverzichtbaren Stammspieler. Klar, dass Bruder Taulant in dessen Trikot schlüpft.