In der 91. Minute fand Bua dann erneut den Blondschopf, der zum Siegtreffer von Albian Ajeti auflegte. Das bringt uns zum nächsten Thema. Wann erzielt der FC Basel seine Tore? Wann kassiert er sie?

Nach Oberlin in der 96. Minute zum 3:0 in Thun, Bua in der 92. zum 5:1 gegen Sion und Lang in der 92. zum 4:1 in Luzern ist Ajeti nun der vierte Basler, der in dieser Saison nach Ende der regulären Spielzeit trifft. Alle vier Spiele wurden gewonnen. Das Tor in der Nachspielzeit war aber nun erstmals matchentscheidend. Ein Gegentor musste der FCB nach der 90. Minute in allen drei Wettbewerben der Saison 17/18 noch nicht hinnehmen.

FCB trifft gerne in Halbzeit 2

Beim Blick auf die Statistik (siehe Tabelle rechts) fällt auf, dass der FCB gerne in der zweiten Hälfte trifft. Gäbe es in Basel analog zu YB eine «FCB-Viertelstund» beginnt diese in der 61. Minute. 15 Tore schoss der FCB in diesem Zeitraum, während der Gegner nur viermal jubeln durfte. Auch in diesem Jahr sind Mitte der beiden Halbzeiten je drei und damit die meisten FCB-Tore gefallen.