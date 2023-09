Amateurspiel der Woche Erste Runde im Frauen-Cup: Ein starker FC Aarau liess dem FFV Basel keine Chance und somit auch keine Cup-Stimmung zu Erstligist FFV Basel verlor gegen das Super-League-Team des FC Aarau gleich mit 0:8 und überstand somit die erste Cuprunde nicht.

9 Bilder 9 Bilder Die Erstliga-Spielerinnen des FFV Basel (in Schwarz) trafen in der ersten Runde des Schweizer Cups im Rankhof auf den FC Aarau (in Rot) aus der Super League. Bild: Edgar Hänggi

«Irgendwie waren wir auf so etwas gefasst», meinte FFV Basel-Präsidentin Seline Röthlisberger, die in der Innenverteidigung an allen Ecken und Enden fehlte. Röthlisberger erlitt eine Bänderverletzung am Sprunggelenk und konnte deshalb nicht mittun.

Auch Stammtorhüterin Aurora Rigo musste wegen einer Verletzung durch Francika Gjergjaj ersetzt werden. «Im Moment haben wir irgendwie die Seuche, denn viele sind verletzt», so Röthlisberger, die trotz des deutlichen Resultates keinen geknickten Eindruck machte.

Die Absenzen fallen beim Erstligisten ins Gewicht

Und auch bei den Spielerinnen sei keine Trauerstimmung auszumachen gewesen, so die verletzte Präsidentin weiter: «Wir sind realistisch. Es sind zwei Ligen Unterschied und wenn wir eine Chance haben wollen gegen Aarau, muss alles stimmen, müssten wir auch komplett antreten können.» Für die erfahrene Spielerin ist ein so klares Ergebnis gar besser als eine knappe Niederlage.

Das Idee des Aussenseiters, möglichst lange ohne Gegentor zu bleiben, hatte gerade mal 57 Sekunden und dem Führungstreffer von Joy Steck Bestand. Das Heimteam blieb ruhig, versuchte mit sicheren Zuspielen ins Spiel zu kommen. In der 20. Minute setzte sich Aaraus Mara Tauriello, zusammen mit Offensivpartnerin Anida Mujela beste Spielerin der Gäste, energisch durch und traf zum 2:0.

Acht weitere Minuten später lancierte Aarau wieder einen schnellen Angriff. Jetzt war es Mujela, die von Halbrechts traf und nur drei Minuten später setzten die Aarauerinnen mit dem 4:0 durch Tauriello noch einen oben drauf. In der 40. Minute war es dann ein Flankenball von Julia Steiner, der sich zum Pausenstand von 0:5 ins Basler Tor senkte.

Raimondo Ponte treibt Aarau weiter an

«Wir sind zwar mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, aber gegen Zürich und Servette kannst du verlieren. Dennoch wollten wir hier ein klares Ergebnis erreichen. Das war für das Selbstvertrauen wichtig», meinte Raimondo Ponte. Ponte beorderte seine Spielerinnen in der Halbzeit in eine Ecke des Platzes und sprach trotz der deutlichen Führung gestenreich auf sie ein.

Nach dem Seitenwechsel kam bei den Gästen auch die Baslerin Flavia Näf zum Einsatz. Und am Spielverlauf änderte sich nichts. In der 47. Minute traf Aarau nur die Latte, doch eine Minute später verwertete Annina Enz ein Zuspiel von der Grundlinie zum 6:0. In der 73. Minute war es wieder Tauriello, die ein Querzuspiel zum 7:0 verwertete.

«Auch wenn der Gegner in der 1. Liga spielt, durften wir ihn nicht unterschätzen. Das Team hat die Botschaft verinnerlicht und eine gute Leistung gezeigt», so Ponte. In der Nachspielzeit zeigten die Aarauerinnen nochmals, was sie können. Nach einem schönen Durchspiel zirkelte Tauriello den Ball zum 0:8-Schlussstand ins rechte Lattenkreuz. Danach Pfiff Schiedsrichter Leandro Koweindl, der ein faires Cupspiel leitete, ab.

Extra-Schichten bei der Rückkehrerin und ein Minus in der Kasse

Die Baslerin Näf freute sich über das Weiterkommen: «Ich kenne einige Spielerinnen und wusste, dass wir voll konzentriert sein mussten. Der Blitzstart hat uns natürlich sehr geholfen. Im Cup weiss man ja nie.» Näf hatte die Aktivlaufbahn eigentlich beendet, als sie beim FC Basel den Job auf dem Campus annahm. «Ich weiss, ich muss noch arbeiten, denn ich will in die Startelf», so Näf, die im Nachwuchs immer wieder Extra-Schichten einlegt.

FFV-Präsidentin Röthlisberger war vor einer Woche beim Rankhof-Fest im Einsatz: «Natürlich ist ein Spiel der FCB-Frauen am Rankhoffest ein anderes Kaliber. Wir hofften aber schon auf mehr Zuschauer, doch leider werden wir mit dem Spiel Verlust machen.»

Ponte, der auch während dem Spiel stets gut zu hören war, hat noch viel vor mit dem FC Aarau.« Ich kann nicht teilnahmslos an der Linie stehen. Es ist meine Aufgabe, die Spielerinnen zu führen, sie stetig zu verbessern. Es reizt mich zu sehen, was mit den Frauen möglich ist.»