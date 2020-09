An der Sensation geschnuppert: Der RTV verliert gegen den Ligakrösus

Spielen der RTV Basel und die Kadetten Schaffhausen gegeneinander, sind die Rollen bereits vor Anpfiff klar verteilt. Auf der einen Seite der Abstiegsanwärter, auf der anderen der Ligakrösus und amtierende Schweizermeister. Ein Sieg der Basler wäre auch am Samstag im ersten Heimspiel der neuen Saison eine faustdicke Überraschung gewesen. Soweit kam es jedoch nicht. Der RTV unterlag Schaffhausen mit 27:32 (11:15), wehrte sich aber tapfer und schnupperte an der Sensation. Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich das Heimteam auf 18:18 aus, acht Minuten vor Spielende stand es 24:25. Ein Sieg schien in Reichweite, doch die Gäste zogen noch einmal davon und distanzierten den RTV schlussendlich um fünf Tore.