Nach einem erfolgreichen Comeback-Jahr 2018 mit zwei vorzeitigen K.o. Siegen, steigt Arnold “The Cobra” Gjergjaj in diesem Frühling wieder in den Ring. In der Türkei kämpft der Baselbieter am Freitag, 19. April 2019 um den EBU-Europameistertitel der Nicht-EU-Staaten.

Gegner von Arnold “The Cobra” Gjergjaj ist der unbesiegte Türkei Umut Camkiran, der in seiner Karriere in elf Kämpfen elf K.o.-Siege (zehn davon in der ersten Runde) feiern konnte. Für Camkiran ist es ebenfalls der dritte Titelkampf. Er gewann zuvor schon den Universal Boxing Fédération (UBF) European Heavyweight Title sowie den World Boxing Council (WBC) Mediterranean Heavyweight Title.