Die Swiss Indoors Basel starten mit einer Ehrenmeldung ins neue Jahr. Die ATP (Association of Tennis Professionals) hat das Turnier mit dem Award of Excellence für «die am meisten verbesserte Infrastruktur» ausgezeichnet. Turnierpräsident Roger Brennwald reagierte mit Freude auf den 5. Award der ATP in der Turniergeschichte der Swiss Indoors. «Die Auszeichnung erfüllt unser ganzes Team mit Stolz. Sie bedeutet Lohn und breite Anerkennung für die kontinuierliche Aufbauarbeit und die grossen Anstrengungen im vergangenen Jahr», so Brennwald.