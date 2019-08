Matiwos Russom hat erst vor zwei Jahren mit der Para-Leichtathletik begonnen. Nun nimmt er zum ersten Mal an einem internationalen Wettkampf teil und das gleich in allen Bahndisziplinen. Der Basler hat nichts weniger als die Profi-Karriere als Ziel. An der Junioren-WM muss er jedoch auch Niederlagen einstecken.