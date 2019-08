Alex Wilson, Mujinga Kambundji, Léa Sprunger. Alle drei gehören zu den schnellsten Leichtathleten der Schweiz in ihrer Disziplin. Am Freitag und Samstag gibt es die Crème de la Crème der nationalen Leichtathletik an den Schweizer Meisterschaften auf der Schützenmatte zu bestaunen. Auch einige Basler Athletinnen und Athleten mischen im nationalen Vergleich weit vorne mit. Vor allem die Leichtathletik-Sektion BSC Old Boys ist stark besetzt. «Wir haben ein paar heisse Eisen am Start», sagt Claudine Müller, die technische Verantwortliche der Old Boys. Damit meint sie nicht nur Star-Sprinter Wilson. Die Ziele des Vereins sind hoch: «Wir wollen ähnlich abschneiden wie an den Schweizer Meisterschaften vor zwei Jahren in Zürich», erklärt Müller. Damals holte der Verein elf Medaillen, sechs davon waren goldene.

Zusätzliche Motivation für die Basler Leichtathleten

Kandidaten für Edelmetall gibt es bei den Old Boys viele: die Stabhochspringerin Lea Bachmann, Hochspringerin Salome Lang sowie Weitspringer Christopher Ullmann zum Beispiel. Für die Aushängeschilder der Old Boys kommt 2019 ein entscheidender Faktor dazu: der Heimvorteil. «Die Athleten werden zusätzlich motiviert sein», sagt Müller.

Lea Bachmann ist eine dieser motivierten Lokalmatadorinnen, die an den Schweizer Meisterschaften hoch hinaus will. «In- und auswendig» kennt sie die Anlage. «Das kann schon ein kleiner Vorteil sein. Vor allem aber ist es ein Privileg, im Heimstadion anzutreten», erklärt die letztjährige Dritte der Schweizer Meisterschaften.