Schon in der vergangenen Saison, in der der FCB bevorzugt in einem 4-2-3-1-System agierte, war die Doppelsechs auch doppelt besetzt. Mit Luca Zuffi, Taulant Xhaka, Geoffroy Serey Die und Alexander Fransson hatte Ex-Trainer Urs Fischer vier Spieler für zwei Positionen zur Verfügung. Mit der Rückkehr Zdravko Kuzmanovics kommt ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler nach Ende seiner Leihe dazu. Und dann sind da auch noch die Jungen.

Zum einen der angesprochene Pacheco, der am Mittwoch tendenziell eine Reihe nach vorne rückte, weil im Abwehrzentrum der mittlerweile an Sion ausgeliehene Eray Cümart auflief und daher kein Platz mehr war. Zum anderen ist da Dominik Schmid, der gegen Wil zwar auf dem Flügel eingesetzt wurde, wie Sportchef Marco Streller auf Nachfrage sagt «langfristig gesehen aber ins Zentrum gehört. Da sind wir uns alle einig.» Ob in der Mitte oder den Aussenbahnen, bei Schmid ist schon jetzt klar, dass er in der neuen Saison seine Chancen bekommen wird, wusste er doch stets zu überzeugen.